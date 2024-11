Kusttram ontspoord door zandophoping: tramverkeer vermoedelijk nog uren verstoord, bestuurder naar ziekenhuis

Op de grens tussen Oostende en Middelkerke is woensdagochtend een kusttram ontspoord. De tram liep daarbij heel wat schade op en de bestuurder werd naar het ziekenhuis gebracht. Het tramverkeer zal vermoedelijk nog enige tijd verstoord zijn. De takelwerken zijn volop aan de gang. “De tram ontspoorde door zandophoping”, laat perswoordvoerder bij De Lijn Marco Demerling weten.

Er staat momenteel een strakke zeewind en dat zorgt ervoor dat het zand vanop de stranden de baan opwaait. Tussen Oostende en Middelkerke liggen de tramsporen vlak aan het strand en dat zorgt ervoor dat er dikwijls zand op de sporen terechtkomt. “We hebben in principe verschillende toestellen om het zand van de sporen te ruimen”, zegt Demerling. “Het is zo dat we meteen ingrijpen als we merken dat er zandophoping is of als er weersomstandigheden zijn waarbij we weten dat er zandophoping zal zijn. We hebben zelfs een grote stofzuiger om dat te doen bij grote ophopingen.”

Die opruiming was klaarblijkelijk woensdagmorgen niet gebeurd. Iets na 8 uur ontspoorde op de grens van Oostende met Middelkerke een kusttram die onderweg was naar De Panne. “De oorzaak was zandophoping”, duidt de woordvoerder. “We moeten nu onderzoeken hoe het komt dat dat zand daar lag en hoe het ongeval precies tot stand is gekomen. Daar moeten we dan onze conclusies uit trekken om te zorgen dat dergelijke incidenten niet meer gebeuren.”

Hinder

De reizigers die op het moment van het ongeval op de tram zaten, werden met pendelbussen weggebracht. De bestuurder van de tram was erg onder de indruk van het ongeval en werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De tram zelf liep heel wat schade op aan de voorzijde. Ook een paal werd geraakt die de hoogspanningskabels op houden.

Momenteel zijn de takelwerken bezig om de tram van de sporen te verwijderen. Dat heeft heel wat voeten in de aarde. Het tramverkeer zal vermoedelijk nog uren verstoord zijn. “Momenteel hebben we geen zicht op het tijdstip waarop het tramverkeer hersteld zal zijn”, klinkt het verder. “Er worden pendelbussen ingelegd tussen Oostende en Westende. Er zijn ook twee alternatieve buslijnen die genomen kunnen worden: de 5 en de 60. De reizigers worden geïnformeerd via onze sociale kanalen en via de routeplanner van De Lijn. Als het tramverkeer hersteld is, zullen we via diezelfde kanalen communiceren.”