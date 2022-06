Kop-staartbotsing tussen drie voertuigen in Menen zorgt gelukkig enkel voor blikschade

Dinsdagnamiddag raakten drie voertuigen betrokken bij een ongeval in de Moeskroenstraat Menen. Het bleef bij blikschade waarbij niemand gewond raakte.

Gierende banden, twee harde klappen en een oorverdovende stilte. Een reeks die niet meer dan enkele seconden in beslag nam en waarbij drie voertuigen beschadigd raakten.

In de Moeskroenstraat Menen, ter hoogte van het kruispunt met de Grondwetstraat, kwam het omstreeks 15 uur tot een kop-staartbotsing tussen drie voertuigen. “Ter hoogte van het zebrapad zag ik hoe iemand wilde oversteken, dus ik remde af”, klonk het bij de chauffeur van het eerste voertuig.

“Nagenoeg meteen hoorde ik de auto achter mij in de remmen gaan, helaas zonder effect want ze reed me vol aan. De wagen daarachter merkte het ook te laat op en reed op haar beurt ook op ons in. Godzijdank bleef het enkel bij blikschade en raakte niemand gewond. De persoon die wilde oversteken beleefde dan weer de schrik van haar leven.”

Twee wagens moesten worden getakeld en de Moeskroenstraat was een tijdlang slechts in de richting van Rekkem bruikbaar. Dit bracht de nodige hinder met zich mee.