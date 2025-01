Klant rijdt met trekhaak vitrine van Renaultgarage in Torhout stuk

Een onoplettende klant reed maandagmiddag de vitrine van de Renaultgarage in Torhout aan diggelen. De klant reed achterwaarts van de parking en knalde met de trekhaak tegen het glas. De brandweer kwam de nodige beveiligingswerken uitvoeren.

Het incident deed zich maandag iets na de middag voor op de parking van de Renaultgarage Devisch in de Oostendestraat in Torhout. “Een klant reed er met zijn wagen achteruit op de parking maar ging daarbij iets te ver”, klinkt het in de garage. “Met de trekhaak werd onze vitrine geraakt waardoor die voor een flink stuk gebarsten is. Het glas is gelukkig vrij dik waardoor die niet helemaal aan diggelen ging. Enkele stukken glas zijn wel in de showroom terechtgekomen maar gelukkig zijn geen auto’s geraakt. Onze nieuwe Renault Symbioz en onze mooie retro Renault R5 stonden er het dichtst bij maar gelukkig vloog het glas enkel over de grond en niet op de auto’s zelf. We hebben de auto’s verplaatst en die hoek afgesloten maar de auto’s zijn nog steeds te bewonderen.” Omdat het raam na het incident bleef kraken werd de brandweer gevraagd voor een inspectie. Zij besloten de nodige beveiligingswerken uit te voeren. Het gebarsten raam werd eerst afgeplakt met folie en daarna werd een constructie met palen en OSB-platen gemaakt om het raam af te dekken. (JH)