Jarne (22) verongelukte één jaar geleden, 100 blauw-zwarte ballonnen gaan de lucht in om hem te herdenken

Voor Jarne Van Laethem, de 22-jarige jongeman die vorig jaar langs de Aalterbaan in Maldegem verongelukte, worden op zijn sterfdatum donderdag 8 juni honderden ballonnen in de blauw-zwarte kleuren van zijn favoriete Club Brugge opgelaten. Zijn ouders zijn uiterst dankbaar voor het initiatief, maar missen hun zoon uiteraard nog elke dag.

Op 8 juni 2022 was Ardooienaar Jarne Van Laethem op weg naar zijn vriendin in Maldegem toen onderweg het noodlot toesloeg. Hij kwam in een wolkbreuk terecht en belandde wellicht door de aquaplanning naast de weg tegen een boom. Hij moet op slag dood geweest zijn.

Een week later vond zijn begrafenis plaats. “Er waren ruim 400 aanwezigen bij uitvaartzorg Viaene-Vinckier in Tielt”, weet papa Philip te vertellen. “Die steun deed veel deugd, maar op de duur zijn je tranen op.” Mama Cindy Blieck: “De mensen hebben ons allemaal persoonlijk gegroet, maar geloof je dat ik dat van sommigen niet meer weet. Door die rollercoaster aan emoties waar je doorheen moet, ben je op de duur wat verdwaasd.”

“Zijn jas hangt nog aan de kapstok en zijn schoenen staan nog op de vertrouwde plaats” (mama Cindy Blieck)

Een jaar later is de afwezigheid van Jarne nog voelbaar ten huize Van Laethem in de Kaaistraat in Ardooie. “De eerste dagen na zijn dood, zag ik hem achteraan in onze tuin staan. Wellicht overmand door de emoties natuurlijk. Hij verontschuldigde zich tegen mij… Ik krijg het nog altijd moeilijk als ik daar aan terugdenk.”

Het rouwprentje van Jarne Van Laethem.

De ouders mochten het dossier van het ongeval inkijken. “Het is een ongeval, hoe spijtig ook. Je moet daar geen schuldigen gaan zoeken, dat heeft geen zin.”

Ongeval zien gebeuren

Vader Philip maakte toch iets mee, dat meer dan louter toeval was. “Ik ging bij dierenspeciaalzaak Holvoet in Hulste eten voor mijn vissen kopen. Een jonge gast die me daar aansprak, zei dat zijn moeder het moeilijk had. Het was immers net drie jaar geleden dat zijn broer, een wielrenner, onder een wagen was terecht gekomen en overleden was. Ik deed ook mijn verhaal van Jarne aan die jongeman. Hij geloofde zijn oren niet, want een vriendin van zijn vriendin was op het moment van het ongeval van Jarne uit de andere richting op komst met de wagen en had als tegenligger het ongeval zien gebeuren.”

Het grafsteentje van Jarne werd door de ouders met toestemming wat uitgebreid om plaats te bieden al aan gedenkplaatjes en bloemen.

Het was overigens niet het eerste drama dat het gezin meemaakte. Caroline Van Laethem, de lievelingstante van Jarne, werd in 2009 op brutale manier vermoord. Met 139 steken met een briefopener werd ze om het leven gebracht in café De Welkom in Kortemark. “Hij heeft dat altijd in zich mee gedragen. Na zijn dood vonden we nog een mailtje terug waarbij hij aan de redactie van WTV vroeg of hij de beelden uit die tijd nog eens kon terugzien. Jarne was een gesloten karakter, geen open boek. Of die moord daar wat mee te maken heeft, daar hebben we het gissen naar.”

“Ik ga wel eens snookeren met Jari Vandemoortele, de beste vriend van Jarne aan wie we ook zijn snookerkeu schonken” (pa Philip Van Laethem)

Philip en Cindy kunnen wel vrijuit praten over de graag geziene kerel die hij wel was. “Met zijn beste vriend Jari Vandemoortele hebben we nog geregeld contact. Zij gingen vaak snookeren, we hebben aan Jari dan ook Jarnes snookerkeu gegeven. Hij speelt er nu mee, ik ga ook soms tegen hem snookeren”, verklapt pa Philip.

Op de herdenkingsdag van de overleden Club-fans kregen de ouders van Jarne ook een pin mee.

Cindy: “Ook Viënna, zijn vroegere vriendinnetje met wie hij drie jaar samen was, komt hier nog geregeld binnen. Voor Moederdag heb ik ook een mooi geschenk gekregen. En Jari, die heeft een eigen rouwsteentje gemaakt met snooker als thema dat nu op het graf van Jarne staat.”

Het is trouwens ook Jari’s mama, Iris Martens, die het herdenkingsmoment voor Jarne van donderdag 8 juni op het getouw zette. “We verwachten wel een 100-tal mensen, bedoeling is dat we blauw-zwarte ballons de lucht in laten. Jari had ook een abonnement op Club, Jarne ging vaak met hem mee. Die twee waren ook twee handen op een buik. Ook voor Jari is dit natuurlijk een groot verlies.”

OVK-bijeenkomst

Cindy ging recent ook naar een bijeenkomst van OVK, de Ouders van Verongelukte Kinderen. “Het was een praatsessie waarbij iedereen zichzelf voorstelde. Wat opvalt is dat veel van die kinderen jonge twintigers waren toen ze het leven lieten. Iedereen zit daar met zijn verhaal. Je kijkt er ook anders tegenaan als je dat zelf meemaakte. Enkele weken na het ongeval van Jarne, werd Marthe Hanssens doodgereden na de Batjes in Roeselare. Iedereen leeft dan oprecht mee met die familie. Wij ook uiteraard, maar het is toch anders omdat je precies weet welke pijn die mensen voelen.”

Herdenkingsdag Club

De ouders hopen nu straks ook een SAVE-bord te kunnen plaatsen waar het ongeval gebeurde. “Die aanvraag is nu lopende. Het is natuurlijk niet de leukste plaats, maar we gaan er nog vaak terug. Zijn foto hangt er en we zorgen ook dat de bloemen die er liggen ververst worden. Iedere dag ga ik naar het kerkhof. We hebben het grafzerkje van Jarne, waar wij later ook komen te liggen, wat laten aanpassen zodat er meer bloemen en aandenkens kunnen staan. We merken daaraan ook dat er nog mensen langskomen, zijn vrienden zijn hem zeker niet vergeten.”

De familie was ook uitgenodigd op Club Brugge. Op 29 oktober van vorig jaar, ter gelegenheid van de match tegen KV Oostende, werden de overleden Club-fans van het voorbije jaar herdacht. “Via het bedrijf waar Jarne werkte, Joris Ide, kregen we tien tickets waarmee we gratis de wedstrijd konden bijwonen met familie en vrienden. Een mooie geste. We kregen ook een pin die herinnert aan die dag, ik heb er ook een truitje van Club Brugge laten bedrukken met Jarnes naam.”

De kamer van Jarne in de Kaaistraat ligt er nog onaangeroerd bij. “Mocht hij terugkeren, hij zou zijn leven meteen weer kunnen opnemen. Zijn frigobox staat nog op dezelfde plaats, zijn schoenen in het rek en zijn jas hangt nog aan de kapstok. Daar is nog niets aan veranderd.”

Hondje in het gezin

Ondertussen is er ook nieuw leven bij Philip en Cindy. “Voor het gezelschap hebben we nu een hondje, een chihuahua. Het is 20 weken oud en we hebben het Siebeke genoemd. Ooit strandde hier een kat die Jarne mee naar huis had genomen, die droeg ook die naam. Dus het is eigenlijk een beetje ter ere van Jarne dat we het zo genoemd hebben.”