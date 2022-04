Ichtegemnaar is rijbewijs 15 dagen kwijt nadat hij zondagavond onder invloed ongeval veroorzaakte

Een 26-jarige man uit Ichtegem raakte afgelopen weekend zijn rijbewijs kwijt nadat hij onder invloed een verkeersongeval veroorzaakte. Dat gebeurde zondagavond rond 22.15 uur in deelgemeente Eernegem.

De twintiger reed met zijn personenwagen langs de Daliastraat, komende van de Aartrijkestraat en rijdend in de richting van Kuiperbos. Net voorbij het kruispunt met de Kapelhoek en Kapelleweg verloor hij de controle over zijn stuur en kwam rechts naast de baan terecht.

Eerst kwam hij hierbij in aanrijding met beplanting en straatinfrastructuur zoals verkeersborden, straatnaambord en diverse. Vervolgens eindigde zijn wagen op het dak in het midden van de baan. De bestuurder was niet gewond maar wel onder invloed van alcohol.

De man legde een positieve ademtest af waarna zijn rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen werd ingetrokken. Zijn wagen was niet meer rijvaardig en werd getakeld. (JH)