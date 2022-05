Grote verkeershinder nadat mestkar kantelt op N8 in Alveringem en deel mest op weg belandt

Op de N8 tussen Ieper en Veurne was er maandagochtend veel verkeershinder door een verkeersongeval op het kruispunt van de Nieuwe Herberg in Hoogstade bij Alveringem. Een grote mestkar kantelde achter een tractor waardoor een deel van de mest op de rijbaan liep.

Het incident gebeurde even voor 7 uur toen een landbouwster met een tractor en daarachter een grote mestkar op de N8 reed. “De vrouw kwam met de tractor vanuit de richting van Ieper en wilde op de N8 indraaien naar Izenberge”, zegt politiecommissaris Toon Fonteyne van Spoorkin. “Om een onduidelijke reden is de mestkar plots gekanteld. Mogelijk omdat een deel van de inhoud door het indraaien begon te verschuiven. De oorzaak is dus niet helemaal duidelijk. In ieder geval kantelde de hele mestkar om en kwam zo op de weg terecht. Een deel van de mest, maar niet alle inhoud, kwam daardoor op de baan en op het gras terecht. Door het ongeval was er plaatselijk veel verkeershinder. De weg naar Izenberge was helemaal afgesloten en het verkeer op de drukke N8 kon beperkt doorrijden.”

Hinder beperken

Er kwam een andere tractor met mestkar ter plaatse om de inhoud over te pompen. Ook de brandweer kwam langs om nog opruimwerken te verrichten. De politie deed vooral de nodige vaststellingen voor de verzekering en deed dat vanop de parking van de Nieuwe Herberg, om extra verkeershinder te beperken. De verkeershinder bleef tot een flink stuk in de voormiddag aanhouden. Er vielen geen gewonden. (JH)