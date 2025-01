Gladde wegen zorgen voor ongeval in Sint-Eloois-Winkel: Bestuurder Volkswagen belandt in gracht

Langs de landelijke Kleine Izegemsestraat in Sint-Eloois-Winkel is zondagmorgen een auto in de gracht beland. Meer dan waarschijnlijk speelde de gladheid van het wegdek een rol in het ongeval. Overal in West-Vlaanderen gebeurden zondagochtend kleine ongevallen door de ijzel.

De brandweer kwam rond 10.30 uur ter plaatse om de bestuurder Volkswagen uit zijn benarde positie te bevrijden. De man geraakte door zijn schuifpartij in de gracht niet op eigen kracht uit zijn voertuig.

Het is niet duidelijk of de bestuurder gewond raakte bij het ongeval. Zijn auto werd voorlopig achtergelaten in de gracht en zal later getakeld moeten worden.

(JF)