Fietsster gewond en man onder invloed bij ongevallen in Ichtegem

Op het grondgebied van Ichtegem gebeurden maandagnacht en dinsdagochtend vroeg op korte tijd twee verkeersongevallen. Daarbij raakte één fietsster lichtgewond.

Het eerste ongeval gebeurde maandagnacht om 3.30 uur in de Bruggestraat in deelgemeente Eernegem. Een 43-jarige man uit Beernem reed met zijn personenwagen op de Bruggestraat en verloor plots de controle over zijn stuur. Zijn wagen ramde de muur van een schuur. De bestuurder raakte niet gewond maar was wel onder invloed van alcohol. Hij legde een positieve ademtest af waarna zijn rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen werd ingetrokken. Zijn wagen was niet meer rijvaardig en werd getakeld.

Op de Diksmuidebaan in Ichtegem gebeurde vervolgens om 6.45 uur een ongeval. Een 40-jarige vrouw uit Koekelare reed met haar elektrische fiets langs de Diksmuidebaan richting Torhout en kwam op een bepaald moment om ongekende reden in de grasberm terecht. Ze werd licht gewond overgebracht naar het AZ Deltaziekenhuis campus Sint-Rembert Torhout. De politie kwam telkens langs voor de vaststellingen. (JH)