Fietser van 58 jaar sterft na steek van insect

Donderdagnamiddag stond bij de Landelijke Gilde Adegem de laatste rit van hun fietsseizoen op het programma. De fietstocht die de deelnemers naar het Leen in Eeklo bracht zou afgesloten worden met een drankje en een hapje.

Op de terugweg leek het er ter hoogte van Veldekensburg, op de grens van Adegem en Eeklo, op dat Philip Saelens, die zaterdag 59 zou worden, de controle over zijn stuur verloor en dreigde te vallen. Enkele van de fietsers om hem konden hem nog opvangen voor hij in elkaar zakte.

Bij de fietsers waren er personen die onmiddellijk professionele medische hulp konden bieden en ook de MUG werd opgeroepen. Ondanks die snelle hulpverlening kon geen hulp meer baten.

Uit onderzoek is gebleken dat Philip door een insect in de hals werd gestoken en daarop onmiddellijk een fatale allergische reactie volgde. Familie en vrienden nemen op vrijdag 26 augustus om 11u00 afscheid van Philip in het crematorium Blauwe Toren in Brugge. (LV)