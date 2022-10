Fietser uit water van kasteel in Ravenhofpark gehaald

In het Ravenhofpark in Torhout kwam een fietser zaterdagochtend in het water van de slotgracht van het gelijknamige kasteel terecht. De fietser kon door de hulpdiensten gered worden.

Rond 9.15 uur meldde een buurtbewoner aan de hulpdiensten hoe een fietser in het water was gesukkeld in het Ravenhofpark in het centrum van Torhout. Het gaat om een kleine slotgracht rond het Ravenhofkasteel waarvan het water niet diep is door het aanwezige slib. De fiets-en wandelpaden rond de gracht liggen een flink stuk hoger waardoor de fietser wel een stevige buiteling maakte. De fietser kon niet op eigen kracht uit het water raken.

Zowel een ambulance, de politie als de brandweer snelden ter plaatse om een redding uit te voeren. De eerste aanwezige hulpdiensten konden de fietser snel uit het water halen waardoor de brandweer en eventuele duikers niet meer ter plaatse hoefden te komen.

Hoe de fietser in het water belandde is niet duidelijk. Volgens een buurtbewoner verloor de fietser het evenwicht op de kasseien en kwam zo in het water terecht. Het slachtoffer hield vooral een nat pak over aan de buiteling en werd met de ziekenwagen naar het ziekenhuis gebracht. De politie nam de fiets mee.

Het Ravenhofkasteel in Torhout vindt zijn oorsprong in de vroegste geschiedenis van de stad maar het huidige gebouw dateert van eind de 19de eeuw.

(JH)