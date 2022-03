Fietser sterft onder vrachtwagen in Zeebrugge

Vrijdagmorgen even na half tien is in de Isabellalaan ter hoogte van de Jozef Verschaveweg in Zeebrugge een dodelijk ongeval gebeurd. Een 57-jarige man uit Knokke-Heist werd met zijn fiets gegrepen door een vrachtwagen.

Het ongeval gebeurde rond 9.40 uur langs de Isabellalaan in Zeebrugge. Op een recht stuk weg kwam het tot een aanrijding tussen een fietser en een vrachtwagen. De hulpdiensten snelden nog ter plaatse, maar voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. De vijftiger uit Knokke-Heist bezweek ter plaatse aan zijn verwondingen. Het is momenteel nog onduidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren.

De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen heeft dan ook een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Voorlopig is het nog wachten op de bevindingen van de expert. De Isabellalaan richting Knokke blijft nog een tijdje afgesloten voor het verkeer.