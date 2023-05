Enorme verslagenheid nadat trucker Dario (53) sterft op Franse snelweg: “Hij was een crème van een gast”

Bij een zwaar verkeersongeval woensdagmiddag op de A10 in Frankrijk is de 53-jarige trucker Dario Deserrano uit Houthulst om het leven gekomen. Dario werkte als trucker voor transportfirma Cailliau uit Noordschote waar verslagen wordt gereageerd op het nieuws. Zijn baas Ivan kreeg de melding van de Franse politie en stond er op om zelf Dario’s vrouw in te lichten. “Dat is het moeilijkste wat ik ooit in mijn leven heb gedaan. Hopelijk nooit meer”, zucht Ivan Cailliau.

Het tragische verkeersongeval gebeurde woensdagmiddag om 14.15 uur op de autoroute A10 tussen Parijs en Chartres in Frankrijk. Ter hoogte van Forges-les-Bains verloor Dario Deseranno om een onduidelijke reden de controle over het stuur van zijn vrachtwagen. Hij kwam met de truck links in botsing met de vangrails waarna de vrachtwagen in brand vloog. De brandweer en medische hulpdiensten snelden ter plaatse. Het vuur kon snel worden gedoofd maar voor Dario kwam alle hulp te laat. Hij overleed ter plaatse. Op de vrachtwagen lag een grote lading met betonblokken. Die kwamen door de botsing op de snelweg terecht waardoor de A10 in beide richtingen drie uren afgesloten werd voor alle verkeer.

Crème van een gast

Via de gegevens op de truck contacteerde de Franse gendarmerie Ivan Cailliau (56) uit Noordschote. Dario werkte voor zijn transportbedrijf. “Ik stond aan de grond genageld toen ik het nieuws vernam”, zucht Ivan. “We zijn énorm aangeslagen, iedereen in ons bedrijf. Dario werkte nog maar sinds oktober bij ons, maar hij was zó gedreven, een crème van een gast. Wat er precies gebeurde bij het ongeval weten we zelf nog niet. De gendarmerie zegt er niet veel over want ze zijn het nog aan het onderzoeken. Dario was onderweg met een lading betonblokken richting Chartres en om een of andere reden is het fout gelopen. Dario had een enorme passie voor het vak en kwam elke dag met plezier werken. Hij stond op elk moment klaar voor iedereen binnen het bedrijf en zal enorm gemist worden.”

“Vrouw vertellen: moeilijkste gesprek ooit”

De Franse politie zei Ivan ook dat ze via de Belgische collega’s de vrouw van Dario op de hoogte zouden brengen maar dat wou Ivan niet. “Ik heb meteen gezegd dat ik dat zou doen, niemand anders”, zegt Ivan. “Ik stond er écht op, het was mijn verantwoordelijkheid. Daarna heb ik de dienst slachtofferhulp hier gebeld en zijn we ‘s avonds samen naar zijn vrouw Patricia in Houthulst gereden. Haar vertellen dat haar man overleden was, dat verdriet… echt, dit was het moeilijkste wat ik ooit in mijn leven heb gedaan. Het was het moeilijkste gesprek ooit maar ik moést dit doen. Ik hoop dat we dit nooit meer moeten doen.” Dario woont met zijn vrouw Patricia in Houthulst. Samen hebben ze een 22-jarige zoon. Over het afscheid van Dario is nog niets bekend want het lichaam werd nog niet gerepatrieerd. (JH)