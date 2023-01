Enorme verkeershinder nadat vrachtwagen in schaar staat op E403 in Lichtervelde: tot 15 kilometer file

Op de E403 is het donderdagmiddag flink aanschuiven geblazen na een verkeersongeval met een vrachtwagen in Lichtervelde. Een vrachtwagen kwam er in schaar te staan tegen de vangrails waardoor het verkeer over de pechstrook moet. De file reikte tot wel 15 kilometer ver.

Volgens de federale wegpolitie gebeurde het verkeersongeval even na 14 uur op de E403 tussen Torhout en Lichtervelde, enkele kilometers voor de afrit.

Beide rijstroken versperd

Een Belgische vrachtwagen slipte er tegen de vangrails waardoor het gevaarte in schaar kwam te staan. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken en er raakte ook niemand gewond.

Het gevaarte blokkeerde op die manier wel beide rijstroken waardoor het verkeer even helemaal gestremd zat. Daarna kon het verkeer door via de pechstrook. De politie en F.A.S.T. plaatsen de nodige signalisatie op de weg.

Nog andere aanrijding

Het weghalen van de vrachtwagen vorderde echter maar langzaam waardoor de file snel aangroeide. Bovendien gebeurde in de file nog een aanrijding tussen twee voertuigen in Torhout.

Ook daar vielen geen gewonden en vulden de betrokkenen een aanrijdingsformulier in. De file groeide echter opnieuw zeer snel aan en reikte tot wel 15 kilometer ver tot in Ruddervoorde. Verkeer op de lange afstand reed dan ook beter om. Om 16 uur was de file nog steeds aan het toenemen. (JH)