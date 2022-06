Dronken bestuurder (19) rijdt tegen schoolkapsalon in het centrum van Ieper

Een dronken bestuurder (19) reed woensdagavond met een auto tegen de glazen vitrine en toegangsdeur van het kapsalon van de school Immaculata in de Ieperse binnenstad. De jongeman raakte lichtgewond. In het salon was niemand meer aanwezig, maar de schade is aanzienlijk.

Het ongeval gebeurde woensdag rond 20.15 uur. Een Ford Fiesta kwam volgens vaststellingen van politiezone Arro Ieper aangereden vanuit de Lombaardstraat. Nadat de bestuurder een geparkeerd voertuig raakte, reed hij rechtdoor over de Rijselstraat en belandde tegen de gevel van het Immaculata, een secundaire school die TSO en BSO aanbiedt.

Hoge snelheid

De botsing gebeurde net ter hoogte van de glazen toegangsdeur en vitrine van het didactisch kapsalon van de school. Volgens een getuige kwam de auto aan een hoge snelheid aangereden en kon de bestuurder nog rondlopen na de aanrijding. Het gaat om een negentienjarige man uit Ieper. Hij raakte licht gewond en legde een positieve ademtest af.

De wagen was total loss en moest getakeld worden. Ook de schade in het kapsalon was aanzienlijk: de toegangsdeur was naar binnen gekatapulteerd en binnen lagen overal glasscherven van de gebroken vitrine. Schooldirecteur Jan Vannobel kwam ter plaatse om de schade op te meten en de eerste opruimwerken uit te voeren in het salon.

Niemand aanwezig

Tussen de gebroken vitrine en het voetpad zit nog een rij gevelstenen en een dorpel. “Gelukkig maar. Anders reed de auto wellicht in het kapsalon, waardoor er meer schade zou zijn aan spiegels, stoelen en wasbakken”, aldus Vannobel.

“Doordat de wagen net inreed ter hoogte van deze vitrine, bleef de impact nog relatief beperkt. Een botsing tegen een volle muur kon zeer ernstig geweest zijn voor de bestuurder. Op woensdag is het salon normaal open voor klanten, maar tegen dit avondlijke uur was er niemand meer aanwezig. Eigenlijk mogen we hier van geluk spreken.”

Heel stevig gebouw

Ook de timing is een geluk bij een ongeluk. “De lessen stoppen donderdagmiddag. Er waren nog twee lessen gepland, maar de betrokken leerkracht voorzag een alternatief programma. Zonder de grote vakantie zaten we met een dik probleem, want dit kapsalon wordt tijdens het schooljaar gebruikt voor de jaarlijkse minionderneming van de leerlingen.”

“We gaan nu de verzekering en firma’s inschakelen om het kapsalon tegen 1 september opnieuw te kunnen openen. Wellicht blijft de schade beperkt tot de etalage. Volgens de brandweer is het een heel stevig gebouw. We zien momenteel geen barsten of andere structurele schade in de muren. Het is de eerste keer dat we zoiets meemaken. En hopelijk ook de laatste keer.”

De vitrine van het kapsalon is voorlopig dichtgemaakt met houten wanden. Brandweer Westhoek reinigde het voetpad en wegdek. Tegen 22.30 uur was de interventie afgelopen.

(TP)