Drie gewonden bij zware frontale botsingen langs N58 in Geluwe

Bij een zwaar ongeval langs de N58 in Geluwe (Wervik) zijn donderdagavond drie gewonden gevallen. Een man die om een nog onduidelijke reden met zijn Peugeot Rafter van zijn rijvak afweek lag aan de oorzaak.

Rond 18.30 uur kwam een man met een Peugeot Rafter uit de richting van de A19 en reed richting Komen. Om een nog onduidelijke reden week hij plots van zijn rijvak af. Eerst knalde hij zijdelings tegen de Renault Captur van een 37-jarige man uit Menen. Die auto tolde in het rond. De Peugeot reed na die eerste botsing op het verkeerde rijvak verder en kwam wat verderop frontaal in botsing met de Renault van een Franse vrouw.

Door de zware klap vloog het Franse voertuig in de gracht. De vrouw moest door de brandweer uit haar benarde situatie bevrijd worden. Zij liep zware verwondingen op. De twee andere chauffeurs liepen iets lichtere verwondingen op. Het ongeval zorgde voor zware verkeershinder langs de N58. In de richting van de A19 bleef die zelfs even plaatselijk voor alle verkeer afgesloten. (LSi)