Drie gewonden bij aanrijding op Roeselaarse ring

In Roeselare is in de nacht van woensdag op donderdag een zwaar ongeval gebeurd. Ter hoogte van het kruispunt met de N32 heeft een vrachtwagen een auto aangereden. Die laatste zou volgens het parket een rood licht hebben genegeerd. Er vielen drie gewonden.

Het ongeval deed zich voor in de nacht van woensdag op donderdag ter hoogte van het kruispunt van de Hoogleedsesteenweg met de ringweg. “Een vrachtwagen reed op de hoofdweg toen een wagen met daarin twee vrouwen uit de ondergeschikte weg kwam”, klinkt het bij het parket.

Er werd een deskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. “Vermoedelijk heeft de wagen een rood licht genegeerd.”

De inzittenden, twee Roemeense vrouwen van 47 en 28 jaar uit Roeselare, raakten zwaargewond. Ook de bestuurder van de vrachtwagen raakte gewond. De weg werd in beide richtingen een tijdlang afgesloten.