Deze morgen afscheid van Jarne Van Laethem: “Na de moord op zijn lievelingstante, sterft hij nu zelf in een bizar ongeval”

Philip Van Laethem en Cindy Blieck kunnen het nog altijd niet vatten. Hun 22-jarige zoon Jarne verongelukte vorig week woensdag in Maldegem, op weg naar zijn vriendin. “Een echte verklaring voor het accident is er niet. Maar we zijn hem voorgoed kwijt”, reageren ze. In 2009 werd de familie Van Laethem al getroffen door zwaar verdriet toen Caroline Van Laethem, zus van Philip en de lievelingstante van Jarne, vermoord werd. “We dachten toen het ergste meegemaakt te hebben en nu gebeurt dit.”

Donderdagochtend 16 juni werd afscheid genomen van Jarne Van Laethem, een dag eerder mochten we nog eens langs bij zijn ouders om een portret te schetsen van hun betreurde zoon. “We hebben al veel steun gehad”, zegt Philip. “Van mijn schoonzus Vanessa die hier helpt met alle formaliteiten tot de mensen in de straat die klaarstaan voor ons. Vrienden en familie, we realiseren ons maar al te goed wat we aan ze hebben.”

“De snookerkeu van Jarne schenken we aan zijn boezemvriend” Papa Philip

Jarne was zelf ook een graag geziene gast. “Hij heeft dat misschien te weinig beseft”, zegt zijn mama. “We wonen hier sinds 2006 in de Kaaistraat, Jarne ging hier naar de lagere school in GBS De Zonnebloem. Hij was de enige van zijn klas die daarna naar het VTI in Tielt trok, maar hij kende er wel wat gasten. Van in het voetbal, hij shotte nog bij KVC Ardooie en KSV Pittem.”

Taxi voor de vrienden

Die voetbalgenen had hij van zijn papa, hij was ook fan van Club Brugge. “Ja, ik was wat ontgoocheld toen hij op zijn zestiende me kwam vertellen dat hij ging stoppen. Hij had wel wat talent, een goede traptechniek onder meer.” Mama Cindy met een droevig lachje: “Maar hij liep niet graag.” Van dan af stortte Jarne zich op de KLJ, hij was lid in Ardooie en Wingene. “En zo gingen ze ook naar veel fuiven. Uitgaan deed hij ook heel graag. Hij had twee goede maten, de Jari’s. Met Jari Vandemoortele en Jari Verstraete trok hij veel op. Met die eerste ging hij ook veel snookeren.”

Jarne geflankeerd door zijn ouders toen hij afzwaaide aan het VTI in Tielt.

En Jari Vandemoortele was onlangs zijn snookerkeu kwijtgeraakt. “Ik heb hem deze week gebeld, hij krijgt die van Jarne. Hij zal daar op een goede plaats zijn.”

Jarne was ook een autoliefhebber. “Een dag na zijn zeventiende verjaardag legde hij al zijn theoretisch rij-examen af, hij belde me meteen trots dat hij geslaagd was. Op zijn 18de reed hij al met de auto. Op zijn wagen, een VW Golf GTI was hij ook erg trots. Hij speelde vaak taxi voor vrienden en reed naar leuke plekjes waar hij met zijn wagen op de foto ging.”

Maar in die lievelingswagen vond hij nu ook zijn dood. “Hij was op weg naar Sint-Laureins toen het in Maldegem verkeerd liep. Wat er precies is gebeurd, kan men ons niet zeggen. Hij reed zeker niet te snel, had niet gedronken of iets anders in het bloed, hij had zijn gordel om… Het had wel erg veel geregend, maar niemand heeft het ongeval zien gebeuren. Via sociale media heb ik nu een berichtje gekregen van een dochter van een vrachtwagenchauffeur die blijkbaar snel ter plaatse moet geweest zijn…”, vertelt Cindy.

Slachtofferhulp

De ouders zijn ook de plaats van het ongeval gaan bekijken. “Je ziet de bandensporen door het gras. Hij is niet rechtdoor het maïsveld in beland, maar de auto heeft met de zijkant een boom geraakt. Alles in zijn linkerzijde was verbrijzeld, hij moet op slag dood zijn geweest. Zijn zetel was naar het midden van de auto verplaatst.”

Het slechte nieuws werd aan Philip meegedeeld op zijn werk bij Sioen Industries. Hij is er al 28 jaar aan de slag, ceo Michèle Sioen betuigde al haar medeleven aan haar werknemer. “Ik werd op het bureau geroepen, ik dacht al dat ik iets verkeerds had gedaan. Maar al snel kreeg ik het vreselijke bericht te horen. Samen met iemand van slachtofferhulp ben ik dan naar het werk van mijn vrouw gereden.”

Cindy werkt bij weverij Clarysse in Pittem. “Af en toe sta ik ook in de bedrijfswinkel waar we bad- en keukenlinnen verkopen. Dat was vorige week woensdag het geval. Toen ik Philip zag aankomen, was ik verbaasd, maar dacht ik niet aan het ergste. Maar even later stortte ook mijn wereld in. Al besef je het een week later nog altijd maar halvelings, je denkt altijd dat hij wel nog ergens zal opduiken.”

Jarne was ook hun enige zoon. “Hij heeft vaak gezegd, waarom heb ik geen broer of zus zoals al mijn klasgenoten”, herinnert mama Cindy zich. Aan het VTI in Tielt had hij een zevende jaar gevolgd en was hij afgestudeerd als schrijnwerker. “De trap hier in huis, de inbouwkasten in de badkamer en de tuintafel buiten, ze zijn allemaal van zijn hand.” Maar het beroep oefende hij niet uit, hij ging wel aan de slag bij Joris Ide. “Hij werkte er zich snel op en mocht de vrachtwagens met zware staalrollen laden en lossen.”

Gesloten boek

Jarne was ook eerder gesloten van karakter. “Hij was gaan samenwonen met zijn vriendin (Isabeau Coens, red.) in Sint-Laureins, dat is een eindje rijden van hier natuurlijk. Ook van zijn werk, zeker als hij de late shift had gehad. Met zijn problemen liep hij niet te koop. Hij was ook weer even thuis komen wonen, vorig weekend hadden we ook nog de communie van zijn nichtje gevierd in Dadizele. Hij was woensdagmorgen vertrokken met de wagen, maar hij zou dus nooit meer terugkeren”, realiseren de ouders zich.

Aan de boom die Jarne fataal werd hangt nu een foto van de betreurde jongeman, de ouders lieten er ook een tekst achter.

Een nieuwe immens klap voor de familie overigens. En dat was niet de eerste. “In 2009 werd mijn schoonzus vermoord. Dan denk je alles meegemaakt te hebben en dan gebeurt er dit met Jarne…” De dag van de moord op Caroline Van Laethem zit ook nog in het geheugen gegrift. “We waren net een dagje naar Planckendael geweest. We overwogen om nog eens naar De Welkom te gaan, het café dat mijn zus runde.”

Moord in 2009

Ze werd er die avond met 139 steken met een briefopener gedood. “Caroline was zijn lievelingstante. Op de video van hun huwelijk, een jaar eerder, zie je overigens dat hij zijn tante overal achterna huppelt. Met Thaïsa, de dochter van Caroline die ondertussen ook al mama geworden is, had hij een enorm goede band. Maar over de moord zelf kon hij maar moeilijk praten.”

Deze foto werd in 2009 genomen op de dag dat tante Caroline haar leven zou laten. Jarne was met zijn ouders naar Planckendael op uitstap geweest en hield daar dit kiekje aan over.

Philip woonde ook het proces bij. “Een aartsmoeilijke week. De dader kreeg 15 jaar cel, maar na nauwelijks vijf jaar liep alweer vrij rond. Ook hard om te accepteren natuurlijk. En stel je nu maar voor dat je naar een avondmarkt gaat en je komt oog in oog met hem te staan…”

Philip en Cindy moeten nu samen met hun familie verder met dit dubbel verdriet. “De afscheidsdienst zal moeilijk worden, maar daarna volgen allicht nog heel wat moeilijke dagen.” De urne van Jarne zal bijgezet worden op het kerkhof in Ardooie, op een boogscheut van het huis waar hij opgroeide. “Er is plaats voor drie urnes. Later willen wij bij hem begraven worden.”