Bromfietser (20) uit Harelbeke overleden bij ongeval langs Kanaalweg in Ooigem

Bij een ongeval langs de Kanaalweg in Ooigem is dinsdagavond een 20-jarige bestuurder van een bromfiets overleden. Zo meldt het parket van West-Vlaanderen.

Het ongeval gebeurde dinsdagavond omstreeks 19.30 uur. De jongeman uit Harelbeke reed met zijn bromfiets op het jaagpad ter hoogte van de Kanaalweg toen hij plots een versperring opmerkte. Hij reed door de berm naar de rijweg om het obstakel te omzeilen en knalde zo op een tegenligger, aldus een getuige van het ongeval.

De automobilist bleef bij het ongeval ongedeerd, de bestuurder van de bromfiets had minder geluk. Hij werd weg gekatapulteerd en belandde enkele meters van zijn verhakkelde voertuig op de weg. De grote bloedvlek op het wegdek sprak boekdelen. De man werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Uiteindelijk liet het parket van West-Vlaanderen vandaag, woensdag, weten dat de jongeman is omgekomen aan zijn verwondingen.

Het is niet het eerste dodelijk ongeval op die plaats. Zes jaar geleden liet de 17-jarige Sander Prat daar ook al het leven in gelijkaardige omstandigheden. Voor de ogen van zijn broer stak de jongeman toen de weg over met zijn fiets en werd gegrepen door een wagen. (JF/LK)