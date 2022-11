Britse man (31) loopt bekkenbreuk op na zware botsing in ‘s Heerwillems

Dinsdagmorgen omstreeks 5.30 uur gebeurde een zwaar ongeval op de baan tussen Veurne en Pervijze.

Het verkeersongeval op de bochtige ‘s Heerwillems tussen Pervijze (Diksmuide) en Avekapelle (Veurne) gebeurde omstreeks 5.20 uur. “Het ging om twee bestuurders die onderweg waren naar hun werk”, zegt korpschef Peter Billiouw van zone Spoorkin. “Een 32-jarige man uit Diksmuide reed in zijn Renault Kangoo en een 31-jarige man van Britse nationaliteit in zijn Seat Ibiza. In een van de bochten reed een wagen rechtdoor en kwam het tot een zware frontale botsing. Daarbij zijn beide bestuurders gewond geraakt en moesten ze naar het ziekenhuis worden overgebracht.”

De klap was zwaar en beide voertuigen raakten vernield, maar de 32-jarige man kon zelf zijn Renault verlaten. Dat was niet het geval voor de 31-jarige Brit. Hij zat niet gekneld in zijn wagen, maar kon er niet op eigen kracht uit. De eerst aangekomen ambulanciers wachtten de komst van de MUG-arts of zodat de man pijnstilling kon krijgen. Die besliste daarop dat hij voorzichtig bevrijd moest worden door de brandweer. De brandweer knipte het dak van de wagen open zodat de man met de plank vanachter zijn zetel gehaald kon worden. De man liep bij het ongeval wellicht een heup- en bekkenbreuk op en werd naar het ziekenhuis gebracht.

Door het ongeval moest het verkeer op de ‘s Heerwillems een tijdlang beurtelings passeren. (JH)