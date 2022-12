Brit overleden na zware crash op E40 in Beernem

Op de E40 in Beernem is donderdagmorgen een dodelijk slachtoffer gevallen bij een zwaar verkeersongeval. Het zou gaan om een Brit. Door het ongeval ontstond een lange file.

Volgens de federale wegpolitie botsten omstreeks 9.15 uur twee wagens op elkaar tussen Beernem en Aalter. Eén van de voertuigen kwam daarbij in de gracht terecht. Meteen was duidelijk dat de situatie bijzonder ernstig was. De hulpdiensten snelden massaal ter plaatse. De brandweer van de Hulpverleningszone 1 werd opgeroepen en ook de MUG-heli landde op de snelweg.

Voor één van de betrokken personen kon echter geen hulp meer baten. Het zou gaan om een Brit. Door het ongeval ontstond een lange file. (MMAS)