Brasserie Stuyvenberg in diepe rouw na overlijden van boezemvrienden Toni (25) en Pieter (36): “Ze hadden nog grote dromen”

De twee jonge mannen die woensdagavond om het leven kwamen bij een ongeval op de E40 in Jabbeke waren beiden tot voor kort verbonden aan brasserie Stuyvenberg in Varsenare, bij Jabbeke. Daar wordt met ongeloof gereageerd op hun dood. “Het waren superhard werkende optimisten, met grote dromen. We gaan ze enorm missen”, klinkt het.

Pieter Gevaert (36) uit Oostende en Toni Brinckman (25) uit Aartrijke waren woensdagavond samen op stap. De twee sprongen onder andere binnen bij de beachclub van Frank Thiers in Oostende. “Pieter had me ’s morgens nog een foto gestuurd van ons twee samen. ’s Avonds kwam hij nog eens langs. Goedgezind, vrolijk, de Pieter zoals ik hem al jaren ken. Ook Toni was erbij. We hebben een twintigtal minuutjes gepraat en een glaasje rosé gedronken. Toen hij vertrok, pakte Pieter me nog eens vast en zei hij ‘salut’. Achteraf bleek dat de laatste keer dat we elkaar gezien hebben”, zegt Frank.

Goede chauffeur

Toen Frank Thiers even later huiswaarts reed, merkte hij dat er iets moest gebeurd zijn op de E40. “Ik zag dat er file was op de E40 in Jabbeke. Een ongeval, waarschijnlijk. Ik heb de afrit genomen en ben nog langs het ongeval gepasseerd. Nooit heb ik geweten dat het om Pieter en Toni ging. Pieter was in ieder geval een goeie chauffeur, altijd heel voorzichtig. Het zal wellicht voor altijd een raadsel blijven hoe het fout is kunnen gaan. Pieter heeft die avond nog naar zijn vriendin gebeld, om te vragen om ook af te komen. Uiteindelijk ging ze daar niet op in. Wellicht zit zij nu ook met vele vragen”, zegt Frank, die zelf ook rallypiloot is.

Enorm aangedaan

Horecaman Pieter Gevaert opende in oktober 2019 brasserie Stuyvenberg in Varsenare, palend aan seniorenresidentie Stuyvenberg. Toni Brinckman was er lange tijd chef-kok. Ellen Van Halst nam de zaak een jaar geleden over van Pieter. “De brasserie was Pieters kindje. We zijn hier allemaal enorm aangedaan door wat er gebeurd is”, zegt Ellen. “Het nieuws over hun overlijden is hier heel hard binnen gekomen. De zaak was donderdag dicht, maar vandaag gaan we toch open. Met een klein hartje, weliswaar. Pieter is altijd mijn rechterhand geweest, hij is voor veel mensen voor altijd ‘Pieter-van-de-Stuyvenberg’. Ik hoop dat ik zijn levenswerk met veel trots en liefde kan verderzetten. Ook Toni was een crème van een kerel. Het waren allebei superhard werkende optimisten, met nog veel grote dromen”, zegt Ellen.