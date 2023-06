Vriendin van Pieter (36) in tranen na dodelijk ongeval op E40 in Snellegem: “Pieter stond altijd klaar om een ander te helpen”

Het ongeval dat woensdagavond twee jonge levens eiste in Snellegem, deelgemeente van Jabbeke, zorgt voor grote verslagenheid bij de familie en vrienden van beide slachtoffers. “Pieter had een gouden hart”, zegt de 25-jarige vriendin van Pieter (36), een van de slachtoffers.

Het ongeval op de E40 ter hoogte van de afrit Jabbeke, eiste woensdagavond een zware tol. Twee vrienden die samen op stap waren, kwamen er omstreeks 21.30 uur om het leven nadat hun auto ter hoogte van Snellegem in de richting van Brussel de middenberm raakte. De wagen werd daarop gekatapulteerd naar de andere kant van de autosnelweg en kwam daardoor tegen de metalen vangrail terecht. Het voertuig raakte daarna de brugpijler van een fietsbrug en kwam tot stilstand op zijn dak. Voor de autobestuurder en zijn passagier kwam alle hulp te laat.

Optimist

Een van de slachtoffers is de 36-jarige Pieter Gevaert uit Oostende. Zijn vriendin, Kyara Deschacht (25), blijft verweesd achter. “Pieter was altijd optimistisch”, vertelt ze in tranen. “Hij stond altijd klaar om een ander te helpen, al kwam dat soms als een averechtse boemerang terug. Pieter had een gouden hart en zo zal ik hem ook blijven herinneren.”

Het koppel was ondertussen zo’n vier jaar samen en dacht al eens aan kindjes. “We hadden een goede relatie en we waren gelukkig”, gaat Kyara verder. “En dan gaat het al eens over de toekomst, hé. Natuurlijk kwam trouwen en kindjes al eens ter sprake. We wilden dolgraag samen kindjes, als de tijd daar rijp voor zou zijn. Voorlopig concentreerden we ons op ons hondje, dat was ons kindje.”

Kyara wil nu vooral de tijd om het verlies van haar vriend verwerken. “Hij was woensdagavond op stap met enkele vrienden, zoals veel mensen wel eens doen. Kort voor het ongeval had ik hem nog gehoord via de telefoon. Korte tijd later gebeurde het ongeval. Zelf weten we momenteel ook nog niets over de omstandigheden. Het is ook voor ons gissen naar hoe het ongeval kon gebeuren.”

Veel vrienden

Pieter was vooral bekend in horecamiddens en had veel vrienden. Dat getuigt van de vele reacties die komen op zijn overlijden op sociale media. “Pieter was een sociale, toffe kerel”, zegt een horeca-uitbater waarvoor Pieter nog heeft gewerkt. “Hij was een echt horecabeest, een harde werker. Ik ben er niet goed van. Die jongen had nog zijn hele toekomst voor zich.”

Ook bij Budo Karate Oostende is de verslagenheid groot. “Net hebben we vreselijk nieuws ontvangen”, klinkt het in een mededeling. “Vriend en oud lid van de club, Pieter Gevaert, is gisteren omgekomen in een verkeersongeval. We zijn diep bedroefd en wensen alle familie en vrienden van Pieter heel veel sterkte toe.”

Overdreven snelheid

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Volgens de eerste bevindingen van de expert lag overdreven snelheid vermoedelijk aan de basis van het ongeval.