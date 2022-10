BMW met Nederlandse nummerplaat belandt in gracht in Knokke-Heist

Woensdagmorgen omstreeks half elf werd melding gemaakt dat er in de Hazegrasstraat in Knokke-Heist een BMW met Nederlandse nummerplaat in de gracht lag.

De hulpdiensten rukten massaal uit om zeker te zijn dat niemand in of naast de wagen in het water was terechtgekomen. Na een grondige zoekactie werd niemand aangetroffen. Het is momenteel nog onduidelijk hoe en wanneer de bestuurder precies met zijn wagen in de gracht belandde. De politie is een onderzoek gestart. De wagen werd getakeld.