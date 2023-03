Bestuurster ramt verkeersborden en afrastering langs Noorweegse Kaai in Brugge

Langs de Noorweegse Kaai in Brugge gebeurde maandagnamiddag even voor 16 uur een bizar ongeval.

Een bestuurster, die in de richting van Koolkerke reed, merkte de signalisatie van de wegenwerken niet of té laat op en ramde een paar verkeersborden, alsook een tiental afrasteringen, een laser, een slijpmachine, en een paar zware kraanbakken.

Gelukkig waren de arbeiders enkele meters verderop aan het werk en raakte geen van hen gewond. De vrouw was danig verward en werd in de ambulance opgevangen. Haar auto raakte onderaan zwaar beschadigd en lekte olie en andere vloeistoffen. Door dat lek was de weg spekglad. Dat had een fietser niet opgemerkt waardoor hij zwaar ten val kwam. Een tweede ambulance kwam ter plaatse en bracht de tiener naar het ziekenhuis.

De brandweer kwam ter plaatse om de gelekte vloeistof op te ruimen. De wagen van de vrouw diende getakeld. Door het ongeval diende iedereen om te rijden.