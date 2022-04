Bestuurster maakt verkeerde inschatting en rijdt tegen gevel van woning

De muur van de woning op de hoek van de Mandelstraat en de Molenstraat in Wakken liep een lelijke barst op nadat een 36-jarige vrouw er tegen reed met haar paarse Ford Fiesta. De vrouw was nog maar enkele maanden aan het leren rijden. De bewoners van het huis zijn erg geschrokken. “Ik kreeg het warm en koud tegelijk”, zegt Monique Peirs (74).

Het ongeval gebeurde rond halfzes woensdagavond. De 36-jarige vrouw was onderweg met haar partner en twee kinderen en wou vanuit de Wapenplaats de Molenstraat inrijden maar toen ging het mis. “Ik rij nog maar sinds januari met de auto”, verklaarde de vrouw. “Er kwam een auto vanuit de Molenstraat, ik wou erlangs rijden om de straat in de slaan maar schatte dat verkeerd in en raakte de muur.”

De airbags in de wagen gingen af maar verder raakte die slechts licht beschadigd. De muur die ze raakte liep daarentegen een lelijke barst op. Gelukkig is er aan de binnenkant van de woning van John Callens (77) en Monique Peirs (74) geen schade, al zijn ze wel erg geschrokken. “Er gebeuren hier regelmatig ongelukken”, zegt John. “Ze botsen op elkaar of schrapen langs de muur als ze de bocht verkeerd inschatten. Het is hier een raar punt, eigenlijk is het een wonder dat het niet meer gebeurt.”

De bestuurster liet het ongeval niet aan haar hart komen en ging even later nog frietjes halen bij de frituur op het kruispunt.