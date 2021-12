Bestuurster (22) wellicht verrast door rijmplek en over de kop in weiland in Gijverinkhove

Een 22-jarige bestuurster raakte woensdagochtend lichtgewond bij een verkeersongeval in Gijverinkhove nabij Alveringem. Mogelijk had plaatselijke gladheid iets te maken met het ongeval.

Dat ongeval gebeurde woensdagochtend om 7.45 uur in de Kallestraat in Gijverinkhove. Op de weg tussen Gijverinkhove en Beveren-Aan-De-Ijzer ging het verkeerd toen de vrouw plots van de weg afraakte en over de kop ging met haar Opel Corsa.

De wagen eindigde op het dak tot stilstand in een weide. Het was op dat ogenblik aan het vriezen maar of de weg ook glad lag is niet duidelijk. Het is echter mogelijk dat een plaatselijke rijmplek de vrouw verrast heeft. Passanten die het ongeval passeerden belden de hulpdiensten op.

Lichtgewond

Volgens de politie Spoorkin die ter plaatse kwam voor de vaststellingen reed de 22-jarige vrouw richting Beveren toen ze een bocht naar rechts verkeerd had ingezet. Ze raakte met haar wiel eerst naast de rijbaan, trok daarna in paniek over waardoor haar wagen onbestuurbaar werd en belandde uiteindelijk met haar wagen van de weg. Ze ging over de kop en eindigde op het dak in het weiland.

Toen de politie en een ambulance arriveerden was de vrouw al op eigen kracht uit de wagen geraakt. Ze raakte eerder lichtgewond en werd door haar vader naar het ziekenhuis gebracht voor een medische check-up. Haar wagen raakte zwaar beschadigd en wellicht is de Opel zelfs helemaal vernield. De auto werd door een takeldienst uit de weide getakeld.

