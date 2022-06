Bestuurders onder invloed betrapt in Oostduinkerke: Audi op tramsporen, auto met kromme velg

Een patrouille van politiezone Westkust moest vrijdagnacht tweemaal tussenbeide komen in Oostduinkerke nadat bestuurders met een glaasje teveel op het te bont hadden gemaakt. Beiden veroorzaakten schade aan hun eigen wagen.

Een eerste keer werd de politie om 23.45 uur opgeroepen naar de Albert I-laan in Oostduinkerke. De politie kreeg er melding dat er een wagen op de tramsporen stond. Eenmaal ter plaatse stond er inderdaad een Audi geparkeerd op de tramsporen omdat de bestuurder er zich kennelijk had vastgereden. De politie kon de man identificeren als een 53-jarige inwoner van Lendelede. Hij legde een positieve ademtest af. Na een ademanalyse werd beslist om het rijbewijs van de man in te houden voor de duur van zes uren. De wagen werd van de tramsporen getakeld.

Zo ontstonden er vrijdagnacht op een gans traject op het tramnet problemen. In Oostduinkerke waren de sporen een tijdlang geblokkeerd door het ongeval en in De Panne kon de tram niet doorrijden omwille van een brand. Twee uren later onderschepte de politie alweer een voertuig in de Leopold II-laan in Oostduinkerke. Ze wilden de wagen controleren omdat het achterlicht niet goed werkte.

“Bij de interceptie van het voertuig stelde de ploeg vast dat de velg van het voertuig geplooid was en de band van de velg gescheurd was”, meldt de politie. “De 49-jarige inwoner van Koksijde verklaarde ons dat de velg spontaan stuk ging. De man werd onderworpen aan een ademtest die positief bleek. Het voertuig werd onmiddellijk getakeld gezien deze een hinder vormde voor doorgaand verkeer.” Vermoedelijk had de man net voor de interceptie door de politie een betonnen berm aangereden. (JH)