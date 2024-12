Bestuurder verliest controle en botst hard tegen boom

Woensdagavond knalde een grijze Ford rond 21.30 uur tegen een boom langs de Guilbertlaan in Tielt, die het centrum van Schuiferskapelle met de Wingensesteenweg (N327) verbindt. Een man van middelbare leeftijd reed in de richting van Schuiferskapelle. Hij raakte de controle over zijn voertuig kwijt en belandde in de gracht, waar de auto tegen een boom tot stilstand kwam.

De hulpdiensten snelden ter plaatse en bevrijdden de man uit zijn wagen. Hij kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd nadien naar het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt afgevoerd. “Hij komt er op het eerste zicht met de schrik en met lichte verwondingen vanaf”, duidt postoverste Jeroen Bonte. “We vermoeden dat de man rechts een lantaarnpaal heeft geraakt en zo over de weg begon te zwalpen. Nadien kwam hij links in de gracht en tegen een boom terecht.”