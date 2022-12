Bestuurder laat zich verrassen door gladde wegdek en ramt verlichtingspaal in Oostkamp

Donderdagavond rond 22 uur gebeurde in Moerbrugsestraat in Oostkamp een ongeval. De bestuurder van een personenwagen die in de richting van Moerbrugge reed liet zich ter hoogte van de spoorwegbrug verrassen door het gladde wegdek.

De wagen ging aan het slippen, ramde een verlichtingspaal en kwam aan de linkerkant van de weg ter hoogte van de Rivierstraat in de berm tot stilstand. De bestuurder kwam met de schrik vrij.

De verlichtingspaal knakte af en kwam op de rijweg terecht. De brandweer kwam ter plaatse om de weg op te ruimen. Op het ogenblik van het ongeval viel er lichte regen op een bevroren ondergrond wat de weg spiegelglad maakte.