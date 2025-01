Bestuurder botst tegen hoek van garagepoort en rijdt daarna gewoon door: politie start onderzoek

In de nacht van zaterdag op zondag botste een Mercedes Vito tegen de hoeksteen van een garagepoort langs de Dadizeelsestraat in Moorslede. De bestuurder reed daarna gewoon door.

Kort voor middernacht kwam een zwarte Mercedes Vito vanuit de Stationstraat de rotonde aan krantenwinkel Mikado opgedraaid. Op dat ogenblik reed er een oudere man met zijn wagen vanuit de Dadizeelsestraat richting de rotonde. De bestuur van de Mercedes reed aan hoge snelheid de Dadizeelsestraat in, maar merkte toen de andere wagen op. Op camerabeelden is te zien hoe de bestuurder van de Mercedes naar rechts uitwijkt, om niet op de tegenligger te botsen, en uiteindelijk tegen de hoek van een garage rijdt. Na het ongeval snelt de Mercedes gewoon terug weg. De schade aan de hoek van de garage is duidelijk zichtbaar. De politie kwam ter plaatse en startte een onderzoek naar vluchtmisdrijf.