Bestelwagen knalt tegen auto, bestuurder vlucht: “Verdachte intussen gevat”

Op het kruispunt van de Noorderring en de Veurnseweg tussen Ieper en deelgemeente Brielen gebeurde vrijdagavond een verkeersongeval met grote stoffelijke schade. De aanrijder pleegde vluchtmisdrijf, maar werd even later gevat.

Politiezone Arro Ieper kreeg melding van het ongeval om 19.43 uur. Een Kia Venga werd achteraan aangereden bij een kop-staartaanrijding. De impact bleek aanzienlijk, want de auto werd weggeslingerd en is wellicht total loss.

De bestuurster bleef ongedeerd en kon ter plaatse verklaringen afleggen aan een ploeg van de lokale politie. De aanrijder had vluchtmisdrijf gepleegd. Dat bevestigt Glenn Verdru, woordvoerder van politiezone Arro Ieper.

“Het gevluchte voertuig is een grote witte bestelwagen van het merk Mercedes, type Sprinter”, zegt hij. “Voertuig en verdachte werden even later om 20.24 uur aangetroffen.”

Het ongeval zorgde een tijdlang voor hinder op het kruispunt. Een ploeg van Brandweer Westhoek werd ter plaatse geroepen om de brokstukken, die verspreid lagen over het kruispunt, op te ruimen, en om er signalisatie te voorzien en het verkeer te regelen. De aangereden auto werd getakeld. (TP)