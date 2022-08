Bejaarde man (86) belandt met wagen in gracht in Veurne

Op de autosnelweg E40 in Booitshoeke bij Veurne gebeurde deze middag rond 15 uur een verkeersongeval. Een 86-jarige Fransman viel in slaap in zijn wagen en belandde in de gracht. De man bleef ongedeerd.

Het ongeval gebeurde rond 15.00 uur toen de man in zijn Volkswagen Polo richting Jabbeke reed. Plots week de man van zijn rijbaan af. Hij reed even over de zachte berm en reed vervolgens recht de gracht in.

De wagen bleef op de zijkant in de diepe gracht steken in het hoge gras. Door dat hoge gras werd de snelheid van de auto aanzienlijk verminderd. De man bleek vast te zitten in zijn wagen en belde de hulpdiensten op. De brandweer kwam ter plaatse om de man te bevrijden. Ter plaatse bleek dat de man door dat gras zijn deur niet kon openen en daardoor zelf niet uit de wagen geraakte.

Ongedeerd

Hij kon snel bevrijd worden. De 86-jarige man uit het Franse Duinkerke verklaarde aan de politie dat hij in slaap gevallen was en voor hij het wist met zijn auto in de gracht stak. Gelukkig stond er geen water in de gracht. De man kreeg een medische check-up van de toegesnelde ambulanciers maar bleek ongedeerd te zijn.

Hij kon na het ongeval bekomen in de signalisatiewagen. De takeldienst kwam ter plaatse om de auto uit de diepe gracht terug op de weg te trekken. Door het ongeval was de rechterrijstrook op de E40 een tijdlang versperd maar dat leverde weinig hinder op.

