Automobilist zwaargewond na frontale botsing met vrachtwagen

Dinsdagmorgen rond 8 uur gebeurde op de Brugse Baan net voorbij de rotonde van Vijfwege een zwaar ongeval.

Een autotransport en een personenwagen kwamen er frontaal met elkaar in botsing. De klap was niet min. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en dienden de bestuurder van de wagen te bevrijden.

Zij is met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij. Door het ongeval was de Brugse Baan in beide richtingen voor alle verkeer afgesloten.

De juiste omstandigheden waarin het ongeval gebeurde worden onderzocht. Op het moment van het ongeval was het zicht beperkt door een dichte mist. Mogelijk speelde dit mee.