Vrouw uit Oostende overleden na frontale botsing met vrachtwagen in De Haan

Dinsdagmorgen rond 8 uur gebeurde op de Brugse Baan net voorbij de rotonde van Vijfwege een zwaar ongeval. Daarbij raakte een vrouw zwaargewond. Ze overleed later aan haar verwondingen.

Een autotransport en een personenwagen kwamen er frontaal met elkaar in botsing. De klap was niet min. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en dienden de bestuurder van de wagen te bevrijden.

De vrouw werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij. Door het ongeval was de Brugse Baan in beide richtingen voor alle verkeer afgesloten.

“Een vrouw (geboren in 1966) uit Oostende is overleden aan de gevolgen van een zwaar verkeersongeval op de Brugse Baan in De Haan”, laat het parket over de middag weten. “Rond 8 uur kwam het slachtoffer met haar wagen frontaal in botsing met een vrachtwagen. Het parket stelde geen verkeersdeskundige aan, omdat de omstandigheden op basis van getuigenverklaringen duidelijk zijn.”