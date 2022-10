Automobilist met glas teveel op knalt tegen kippenkraam in Izegem

Een 29-jarige jongeman uit Izegem is zaterdagochtend in alle vroegte met zijn wagen tegen een kippenkraam geknald in Izegem. Hij bleef ongedeerd maar zijn Volkswagen Scirocco moest getakeld worden en hij moest zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren. Het kippenkraam kon de geplande wekelijkse trip naar ’t Zand in Brugge niet maken.

Rond 5.15 uur reed een medewerker van marktkramer Filip De Leersnijder met de trekker met oplegger van het mobiele kippenkraam weg van het depot in de Kortrijksestraat in Izegem. “Ik nam voorzichtig mijn draai naar rechts, in de richting van de Rijksweg”, aldus de man. “Ik keek goed of er geen auto’s in aantocht waren en dat bleek niet het geval. Ik was al ruim de weg op gemanoeuvreerd toen ik plots een knal hoorde en voelde.”

Een jongeman bleek op de linkerachterzijde van de oplegger te zijn gereden. “Een band is lek en ik vrees dat ook de achteras een duw heeft gekregen”, aldus de medewerker van het kippenkraam. “Verder rijden naar de geplande markt in Brugge is geen optie. Ons tweede kippenkraam zal het er vandaag alleen moeten rooien. Eerst zullen er herstellingen uitgevoerd moeten worden.”

De jongeman in de Volkswagen Scirocco bleef ongedeerd maar zag zijn auto wel zwaar beschadigd getakeld worden. Hij legde een positieve ademtest af en moest zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren. (LSI)