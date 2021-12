Auto duikt fietstunnel in in Beernem

Dinsdagavond even over 21 uur gebeurde in de Maria Aaltersteenweg en de Bokhouten op de grens van Beernem en Aalter een spectaculair ongeluk. Een bestuurder die op de Bokhouten reed miste ter hoogte van de fietstunnel de bocht, ging door de afsluiting en donderde vier meter lager de fietstunnel in.

Het was een bromfietser die de tunnel inreed die de auto op zijn dak zag liggen en de hulpdiensten verwittigde. De korpsen van Oostkamp, Aalter en Brugge kwamen ter plaatse om de onfortuinlijke bestuurder, die in zijn voertuig gekneld zat te bevrijden. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht.

Op de plek waar het ongeluk gebeurde is amper verlichting en volgens omstaanders is het niet de eerste keer dat iemand op die plaats uit de bocht gaat. Er moest al lang een vangrail komen, zo klonk het en de situatie werd al meerdere malen aan Infrabel gemeld.

Het was een kwestie van tijd voor dit gebeurde klonk het verontwaardigd.