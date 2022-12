Auto brandt volledig uit na botsing met tractor in Sint-Michiels

Dinsdagmiddag even na 14 uur gebeurde in de koningin Astridlaan in Sint-Michiels, bij Brugge, een ongeval. Een kleine personenwagen reed er achteraan in op een tractor met aanhanger.

Na de botsing volgde een luide knal volgens omstaanders en vatte de auto onmiddellijk vuur. Bij aankomst van de brandweer stond de wagen al in lichter laaie. Het blussen verliep uiteindelijk vlot, maar de auto brandde wel volledig uit.

De Nederlandse bestuurder kon tijdig het voertuig verlaten. Door het ongeval en de bluswerken was de straat in de richting van Sint-Andries afgesloten voor het autoverkeer.