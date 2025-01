Auto belandt tegen verlichtingspaal in Vlamertinge, bestuurder (19) lichtgewond

Een auto belandde donderdag tegen een elektriciteitspaal op het platteland bij Ieper.

Brandweer Westhoek werd donderdag in de late namiddag opgeroepen om een bevrijding uit te voeren in een voertuig in de Ieperse deelgemeente Vlamertinge. Langs de landelijke Kleine Branderstraat was een auto in de gracht beland. De bestuurster, een vrouw van 19 jaar uit Ieper, werd uit het voertuig geholpen door de brandweer. Ze hoefde niet meteen naar het ziekenhuis overgebracht te worden.

Paal vervangen

Politiezone Arro Ieper kreeg melding van het ongeval om 16.42 uur. “De bestuurster was lichtgewond, ze had geen verzorging nodig”, verklaart Glenn Verdru, woordvoerder van politiezone Arro Ieper. “Haar voertuig, een Nissan Pixo, was in gracht gereden tegen een omheining en een elektriciteitspaal.”

Netbeheerder Fluvius kwam ter plaatse om de beschadigde verlichtingspaal te vervangen. (TP)