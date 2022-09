Auto belandt in gracht, geen spoor van bestuurder

Zaterdagmorgen omstreeks 4 uur belandde een wagen in de gracht in de Vijwegestraat in Vlissegem. De automobilist en eventuele andere passagiers hadden de wagen verlaten en waren spoorloos.

De wagen werd getakeld. De eigenaar wordt opgespoord en zal zich dienen te verantwoorden voor het ongeval. Door het ongeval was de straat afgesloten in beide richtingen voor het autoverkeer.

(JVM)