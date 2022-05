Aanrijding tussen motor en auto in Vleteren kost leven aan Ieperse motorrijder

Een 33-jarige motorrijder uit Ieper is zaterdagavond omstreeks 18 uur overleden na een aanrijding op het kruispunt van de Eikhoekstraat en de Koekuitstraat in Vleteren. De motorrijder knalde er tegen de zijkant van een wagen met Franse nummerplaat. Ondanks reanimatiepogingen overleed de Ieperling ter plaatse.

De motorrijder reed met zijn Honda langs de Eikhoekstraat, de verbindingsweg tussen Vleteren en Poperinge, toen het ter hoogte van de Koekuitstraat in Westvleteren helemaal verkeerd liep. Uit de zijweg kwam een voertuig met Franse nummerplaat de weg opgereden. De motorrijder en de chauffeur van de personenwagen konden elkaar niet meer ontwijken. De Honda belandde tegen de zijkant van het voertuig. De motorrijder kwam enkele meter verder zwaar ten val. “Ik hoorde een erg luide klap”, aldus een buurtbewoner die vlakbij het kruispunt woont.

Het was onmiddellijk duidelijk dat de toestand van de motorrijder slecht was. De hulpdiensten, waaronder de brandweer en een MUG-team, snelden ter plaatse. Men probeerde de motorrijder nog een halfuur lang te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. De man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Door het ongeval was de Eikhoekstraat lange tijd afgesloten voor het verkeer. Een deskundige van het parket werd opgeroepen om de exacte omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.