89-jarige vrouw sterft na aanrijding op amper 50 meter van huis familielid

Een 89-jarige vrouw uit Brugge is vrijdagavond overleden aan de gevolgen van een verkeersongeval in Diksmuide. De vrouw stak rond 17.45 uur de IJzerlaan over ter hoogte van een zebrapad maar werd gegrepen door een bestelwagen.

Het slachtoffer was onderweg naar het huis van familie, waar ze vaak verbleef. Ze werd op amper 50 meter van de voordeur gegrepen. De vrouw was alleen op stap met haar krukken en zou een kruk in de lucht hebben gestoken om de automobilisten te waarschuwen, toen ze de drukke baan wou oversteken. Het was immers volle spits en de zichtbaarheid was niet ideaal door motregen. Maar de bestuurder van een bestelwagen die richting Pervijze reed, een 59-jarige man uit Veurne, had haar niet opgemerkt.

Op of naast zebrapad?

Het is voorlopig onduidelijk of de vrouw op of net naast het zebrapad werd gegrepen. Dat wordt onderzocht door politie. Getuigen begonnen het slachtoffer te reanimeren, maar al meteen zag haar toestand er zorgwekkend uit. Ambulanciers en de mug-medewerkers namen het over, maar ook dat mocht niet baten. De vrouw stierf ter plaatse. Het slachtoffer uit Brugge zou eind deze maand haar 90ste verjaardag vieren.

Het parket heeft geen verkeersdeskundige aangesteld.

(BB)