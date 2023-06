70-jarige fietsster buiten levensgevaar dankzij koelbloedige politieman

De 70-jarige vrouw die donderdagavond betrokken raakte bij een zwaar verkeersongeval in Zeebrugge, is buiten levensgevaar. De vrouw reed met haar fiets en werd meegesleurd door een vrachtwagen nadat ze mogelijk eerst zelf ten val kwam. Het was een politieman die als eerste ter plaatse was, die haar leven redde.

Het ongeval gebeurde omstreeks 17.15 uur op de het kruispunt van de Genuestraat en de Kapitein Fryattstraat. De 70-jarige vrouw was op weg met haar fiets en werd op een bepaald moment meegesleurd door een vrachtwagen.

Eerst gevallen?

Mogelijk kwam ze zelf eerst ten val. Wel was meteen duidelijk dat de situatie ernstig was. De fietsster liep door de aanrijding zeer zware verwondingen op.

De vrouw werd ter plaatse gestabiliseerd en werd aanvankelijk in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar herstelt ze van haar verwondingen, maar ondertussen is het levensgevaar wel geweken.

Bloedingen gestelpt

En dat is, zo bevestigde ook de mugarts, te danken aan het koelbloedige ingrijpen van een politieman van de politiezone Brugge. Samen met een collega was hij als eerste ter plaatse en bekommerde hij zich om het slachtoffer.

Omdat hij doortastend handelde en de bloedingen vakkundig stelpte, kan de 70-jarige vrouw het ongeval nog navertellen. (MM)