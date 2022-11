41-jarige fietsster komt om het leven na aanrijding in Loppem

In Zedelgem wordt verslagen gereageerd op het overlijden van N.H. (41). De verpleegster uit deelgemeente Veldegem kwam maandagavond om het leven, nadat ze in Loppem op haar fiets aangereden werd door een wagen.

Het ongeval vond maandag even voor 18 uur plaats langs de Torhoutsesteenweg, even voorbij de rotonde aan Heidelberg. N.H. (41) was met haar fiets op weg, toen een 26-jarige bestuurster van de rijbaan afweek met haar wagen. De vrouw uit Veldegem werd gegrepen door de auto. Alle hulp kwam te laat. Ze overleed ter plaatse. De wagen kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een duiker. De bestuurster werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeerde volgens de lokale politie Het Houtsche niet in levensgevaar.

Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet duidelijk. Het Brugse parket stelde een verkeersdeskundige aan om de omstandigheden te onderzoeken, maar over zijn bevindingen was dinsdagnamiddag nog niets bekend. “Het rijbewijs van de autobestuurster werd wel ingetrokken”, laat het parket weten.

In Zedelgem wordt intussen verslagen gereageerd op het overlijden van N.H. De vrouw werkte als verpleegster en laat twee kinderen en een echtgenoot na. “Ze was zo’n lieve, warme vrouw”, reageert burgemeester Annick Vermeulen (CD&V-Nieuw). “Net als haar hele gezin trouwens. Ik kende haar redelijk goed. Het nieuws kwam dan ook hard binnen. Dit is verschrikkelijk. Ik heb vannacht amper geslapen.” (JVM/SDV)