16-jarig meisje nog altijd kritiek na aanrijding op zebrapad

In de buurt van de Felix de Bethunelaan in Kortrijk gebeurde vrijdag omstreeks 16 uur een zwaar ongeval. Daarbij raakte een meisje van 16 jaar levensgevaarlijk gewond.

In de buurt van de middelbare school Athena campus Pottelberg, werd het meisje aangereden op het zebrapad. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. “Bij de bestuurder van de auto, geboren in 1967, zijn geen sporen van alcohol of drugs teruggevonden”, meldt het parket. De straat was dan ook een tijdlang afgesloten voor alle verkeer.

Een deskundige van het parket kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Zaterdagmiddag was er nog altijd geen uitsluitsel over de precieze omstandigheden van het ongeval.