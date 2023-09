Twee personen naar ziekenhuis na foute mengeling van zwembadproducten in kelder van woning in Nieuwpoort

Twee personen zijn donderdagochtend bevangen geraakt door een gaswolk na een incident in een kelder van een woning in Nieuwpoort. Daar werd een zuur met chloor gemengd, wellicht voor de behandeling van een zwembad, waarna een lek ontstond. “Zowel de bewoner als een poetsvrouw werden voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. Bewoners in de nabijheid moeten binnenblijven en ramen en deuren dichthouden.

Het incident deed zich voor om 9.45 uur in de Auguste Oleffelaan, in de villawijk in Nieuwpoort-Stad. In de kelder van een woning wou een bewoner twee bidons van elk 25 liter mengen voor de behandeling van het water van een zwembad. Het ging om een bidon zoutzuur en chloor. Daarbij liep om een onduidelijke reden iets verkeerd. Wellicht werd een verkeerde hoeveelheid of in een verkeerde volgorde iets gemengd.

Ramen en deuren dichthouden

Vlak daarna ontstond een gaswolk die zich verspreidde in de kelder van het huis. De bewoner zelf raakte meteen bevangen en had last van zijn ademhaling en betraande ogen. Hij kon al kuchend het huis verlaten. Ook zijn poetsvrouw raakte bevangen en ging naar buiten. “Er kwamen twee ziekenwagens ter plaatse en beide personen werden overgebracht naar het ziekenhuis ter controle”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek.

“Het team Incident Gevaarlijke Stoffen (IGS) van Brandweer Westhoek kwam ter plaatse om de situatie te onderzoeken en de gemorste vloeistoffen op te ruimen. Dat IGS-team bestaat uit manschappen die van verschillende posten in de zone komen, die dan gezamenlijk een inzet uitvoeren om het gevaar te neutraliseren. Ze doen daarvoor speciale pakken aan en gaan met ademlucht naar binnen. Er is geen acuut gevaar voor de omgeving, maar er is momenteel wel een perimeter van 30 meter. De nabijgelegen bewoners wordt gevraagd om binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden.” (JH)