Twaalf gewonden na onverklaarbaar ongeval met lijnbus in Sijsele

Bij een busongeval in het West-Vlaamse Damme zijn dinsdagmiddag twaalf mensen lichtgewond geraakt en naar het ziekenhuis afgevoerd. Dat meldt de politie van de zone Damme/Knokke-Heist. Een bus van De Lijn kwam om onduidelijke redenen in een gracht terecht.

Het ongeval gebeurde rond 13.30 uur langs de Gentse Steenweg in Sijsele, een deelgemeente van Damme. Een Lijnbus reed op lijn 58 (Brugge-Eeklo-Gent) in de richting van Maldegem toen het plots mis ging. Het voertuig raakte om een nog onopgehelderde reden van de weg af en kwam zo in de gracht lang de rijbaan terecht.

Lichtgewond

Van de vijftig passagiers moesten uiteindelijk twaalf mensen, onder wie enkele minderjarige scholieren, met lichte verwondingen overgebracht worden naar het ziekenhuis. De chauffeur bleef volgens De Lijn ongedeerd, maar verkeert wel in shock. Volgens Isolde Van Eenooghe, woordvoerder van de lokale politie zou ook hij lichtgewond zijn.

Het is nog niet duidelijk hoe het busongeval is kunnen gebeuren. De precieze omstandigheden worden momenteel onderzocht door de politie. Mogelijk zullen de verklaringen van de chauffeur en van eventuele getuigen meer klaarheid scheppen. Er hangt ook een camera langs de weg, vlak bij de plaats waar het ongeval zich voordeed. Wellicht zullen ook die beelden de onopgeloste vragen kunnen beantwoorden. Het parket heeft nochtans geen verkeersdeskundige aangesteld.

UFO

“Ik dacht dat er een UFO landde. Of een vliegtuig een noodlanding maakte”, vertelt een buurtbewoonster, die bij familie op bezoek was aan de overkant van de straat, toen zij de hevig klap van het ongeval hoorde.

De bus vernielde de poort van een woning langs de Gentse Steenweg. “Vijf minuten voor het ongeval reed ik met mijn auto naar binnen. De bus had mijn voertuig kunnen rammen”, zegt een jonge vrouw, die haar naam liever niet vermeld ziet staan. Ik zag de bus in de gracht belanden en tegen mijn poort tot stilstand komen. Ik heb meteen de 112 gebeld en ben naar buiten gelopen. Ik moest zelf even bekomen, zo’n klap!”

In shock

“Enkele passsagiers waren in shock en lagen naast de bus. Er zaten opvallend veel scholieren op de bus. Een geluk bij een ongeluk: de overkapping van de gracht bij de toegang tot mijn woning moet de vaart van de bus vertraagd hebben, waardoor niemand zwaargewond raakte en uit de bus geslingerd werd. Nou ja, wat is zwaar- en wat is lichtgewond? Twaalf passagiers werden toch in het ziekenhuis opgenomen”, aldus de bewoonster.