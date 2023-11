“Toen ik hoorde dat een man van 69 vermist was, trok ik spierwit weg”: bewoner getuigt nadat deel van woning weggeblazen werd door explosie in Ruddervoorde

Daags nadat een boiler explodeerde in een woning langs de Cijnsdreef in Ruddervoorde wordt de omvang van de ravage pas écht duidelijk. De bewoner kwam zaterdagochtend de schade opmeten. De hulpdiensten dachten lange tijd dat de zestiger onder het puin lag, tot hij een paar uur na de ontploffing ongedeerd opdook. “Ze probeerden mij te bellen op een oud nummer”, getuigt E.V. “Maar die gsm ligt onder het puin. Gelukkig lig ik er niet bij.”

De bewoner van een woning in de Cijnsdreef in Ruddervoorde, deelgemeente van Oostkamp, is vrijdagnamiddag aan de dood ontsnapt. De 69-jarige E.V. was kort voor de middag naar een vriendin in Eernegem gereden om haar te helpen met het dichten van een lek in het dak van haar woning. Dat zou uiteindelijk zijn redding blijken.

“Rond 15.30 dronken we nog een kopje koffie en besloot ik haar ook nog te helpen met haar energiecontract”, getuigt de zestiger. “Om 16 uur luisterde ik naar het nieuws dat opende met de explosie, die rond 14 uur plaatsvond. Ze zeiden dat het in Ruddervoorde was en dus spitste ik de oren. Toen ik hoorde dat er een 69-jarige man vermist was, begon het mij te dagen en trok ik spierwit weg.”

Badkamer en keuken

E.V. sprong in zijn wagen en reed terug naar Ruddervoorde. “Terwijl ik in de wagen zat belde mijn vriendin mij op. Ze huilde en zei dat het mijn woning was. Dat had ze gezien aan de foto’s op internet. Toen ik mijn huis naderde moest ik door wateroverlast nog een stuk omrijden. Uiteindelijk zag ik mijn woning in de verte en op het eerst zicht leek het nog mee te vallen. Tot ik dichterbij kwam natuurlijk. De schade is niet te overzien. De badkamer, waar de boiler stond, en de keuken zijn volledig weggeblazen. De politie was natuurlijk wel opgelucht dat ze mij zagen. Ze hadden mij proberen te bereiken op een oud nummer. Maar dat is gekoppeld aan een oude gsm, die ik in de keuken had laten liggen en wellicht onder het puin ligt. Gelukkig lig ik er niet bij.”

Op het moment dat V. aan zijn woning arriveerde waren speurhonden het puin aan het doorzoeken. “Ze vroegen of ik soms explosieven in huis had”, zegt hij. “Maar dat is natuurlijk niet het geval. Ik heb zelfs geen gas. Het ging om een elektrische boiler, maar het is de druk van de stoom die de explosie moet veroorzaakt hebben. Een buurtbewoner zag hoe de ketel door het dak vloog en neerstortte op de oprit van mijn dichtste buurman. Ook een deel van de woning kwam op die oprit terecht.”

Heropbouw

E.V., die jarenlang werkte in de telefoniebranche en zijn beroepscarrière eindigde als leerkracht, woont al sinds 1983 in de Cijnsdreef. “Ik woon hier alleen, met zes katten”, zegt hij. “Die zijn natuurlijk ook hard geschrokken. Eentje heb ik nog niet gezien en ik hoop dat het de ontploffing overleefd heeft. Gelukkig kan ik voorlopig terecht bij mijn vriendin. Volgens de experts zal ik vermoedelijk in het hoofdgedeelte van mijn huis kunnen wonen terwijl het tussenstuk, met de badkamer en de keuken, wordt heropgebouwd. Al zie ik er zwaar tegenop om alles na veertig jaar weer helemaal herop te bouwen.” (AFr)