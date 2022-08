Paard werpt ruiter af op strand in Nieuwpoort en slaat zeven kilometer op hol langs drukke wegen

Een op hol geslagen paard maakte gisterenavond een tocht van bijna 7 kilometer in galop door Nieuwpoort-Bad. Het dier liep uiteindelijk richting autosnelweg maar kon op tijd gevat worden.

Het paard had rond 20.30 uur met de ruiter een wandeltocht gemaakt op het strand. Plots was het daar ten val gekomen en gooide de ruiter af. Het dier sloeg op hol en liep vanop het strand naar Nieuwpoort-Bad.

Toen het in de James Ensorlaan gezien werd probeerde de politie het tien minuten later te vangen maar dat mislukte. Uiteindelijk zette de viervoeter het opnieuw op een lopen en ging het in galop van Nieuwpoort-Bad naar Nieuwpoort-Stad.

Omstaander schiet te hulp

Daar liep het dier rond op de drukke Kinderlaan, de verbindingsweg komende van de snelweg. Het kon uiteindelijk door een omstaander in de Koolhofstraat gevangen worden. Dat is vlakbij de snelweg E40 en zo kon erger vermeden worden.

Het paard legde zo een afstand van ruim 7 kilometer af. Als bij wonder gebeurden tijdens de tocht geen ongelukken. Enkel een geparkeerde auto liep door het paard wat schade op. Nadat het gevangen werd en de politie ter plaatse kwam werd een trailer gevraagd om het paard op te halen.

Uiteindelijk bleken zowel de ruiter als haar paard geen verwondingen te hebben.

(JH)