Omgevallen bomen versperren IJzerdijk in Diksmuide

Bij Brandweer Westhoek kwamen maandagmiddag rond 14:00 uur al meer dan 20 oproepen binnen voor stormschade. In het merendeel van de gevallen ging het om omgewaaide bomen. Zo vielen twee grote bomen om op de IJzerdijk in Diksmuide die daardoor volledig versperd raakte.

De brandweer kwam ter plaatse om de bomen te verzagen. Ook de Oostkerkestraat in deelgemeente Oostkerke was de weg een tijdlang versperd door een grote tak op de weg. Op het Lijsterpad in Koksijde waaiden dan weer panelen van een bouwwerf op straat.

Langs de Lovaart tussen de Kellenaarsbrug en de Fintele in Pollinkhove (Lo-Reninge) viel een grote tak op de weg. De brandweer ging de takken opruimen. En aan de Sint-Pieterskerk in Lo vielen werfhekkens om.

Gisteren kwamen er nog een tiental oproepen binnen voor wateroverlast.

(JH)