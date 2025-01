Tiental oproepen voor wateroverlast voor Brandweer Westhoek

De overvloedige neerslag de hele zondag lang leidde her en der tot wateroverlast. Brandweer Westhoek kreeg er een tiental oproepen voor. Meestal ging het om straten die wat blank stonden, en her en der sijpelde wat water binnen.

De eerste oproepen voor wateroverlast begonnen al rond middernacht toen brandweerpost Koekelare moest uitrukken. Daarna bleef het even rustig maar naarmate het steeds meer begon te regenen namen ook het aantal interventies toe. Ook in Reningelst, Kortemark, Wijtschate, opnieuw Koekelare en nog elders moest de brandweer tussenbeide komen voor wateroverlast. In Diksmuide waren er rond het middaguur twee meldingen. De drukke Maria Doolaeghestraat in het centrum van de stad stond eventjes blank. Passeren over een rijstrook was moeilijk door het water. De oorzaak bleef bij een verstopt afvoerputje te liggen en dat werd vrijgemaakt door de brandweer. In het gebouw van speelpleinwerking Zonnestraal in de Woumenweg sijpelde dan weer water binnen door een gat in het dak en was er vrees voor waterschade. De brandweer ging langs om te zien of het probleem verholpen kon worden. Ook andere interventies veroorzaakten weinig schade. (JH)